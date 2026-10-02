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سرپرست پلیس فتا استان بوشهر از برگزاری پویش «خرید امن» با شعار «قبل از پرداخت، بررسی کن» در بازه زمانی دهم تا هفدهم مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ حسین رجبی بر ضرورت افزایش آگاهی شهروندان برای پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی تأکید کرد.
وی اظهار داشت: با توجه به افزایش استفاده شهروندان از فروشگاهها و بسترهای اینترنتی، پویش «خرید امن» با هدف ارتقای امنیت و اعتماد در خریدهای اینترنتی از طریق آگاهی بخشی هدفمند، آموزش رفتارهای ایمن، افزایش قدرت تشخیص کاربران و جلب مشارکت عمومی و دستگاههای مرتبط در پیشگیری از جرایم مرتبط با کلاهبرداریهای اینترنتی برگزار میشود.
رجبی ادامه داد: در این پویش، راهکارهای شناسایی فروشگاهها و صفحات معتبر، توجه به درگاههای پرداخت، خودداری از اعتماد به تبلیغات فریبنده و لینکهای ناشناس و همچنین روشهای پیشگیری از کلاهبرداریهای اینترنتی به شهروندان آموزش داده خواهد شد؛ و همچنین بیان کرد آشنایی کاربران با شگردها و روشهای رایج و نوین کلاهبرداری و ارائه راهکارهای عملی برای جلوگیری از قربانی شدن گامی موثر در تحقق این پویش است.
وی افزود: افزایش آگاهی کاربران نسبت به مخاطرات معامله با صفحات ناشناس و فروشندگان فاقد سابقه و سازوکار مشخص برای احراز هویت و پیگیری معامله، قطعا کاهش خریدهای پرخطر از شبکههای اجتماعی را به همراه دارد.
رجبی با اشاره به شعار این پویش، «قبل از پرداخت، بررسی کن»، از شهروندان خواست پیش از هرگونه پرداخت اینترنتی، چند لحظه برای بررسی اعتبار فروشنده و صحت اطلاعات اختصاص دهند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.