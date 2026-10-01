به مناسبت آغاز سال تحصیلی، مراسم سالانه «زنگ آب» با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در مدرسه ابتدایی دخترانه ۲۲ بهمن شهرستان قدس برگزار شد.

نواختن «زنگ آب، ایثار و شهادت» در مدارس شهرستان قدس

نواختن «زنگ آب، ایثار و شهادت» در مدارس شهرستان قدس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران گفت:زنگ آب هرساله همزمان با روز‌های ابتدایی آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس استان تهران به صدا در می‌آید که این مراسم با حضور مسئولان شهرستانی و استانی در مدرسه ابتدایی دخترانه ۲۲ بهمن شهرستان قدس برگزار شد.

بخشی با اشاره به اینکه امسال به یاد شهدای دانش آموز مدرسه میناب این زنگ بنام زنگ آب، ایثار و شهادت نامگذاری شده افزود: ما با آموزش صحیح مصرف آب از دوران ابتدایی می‌توانیم در راستای حفظ و مدیریت منابع آبی گام‌های موثری برداریم.

وی بیان کرد:در مقاطع تحصیلی بالاتر از ابتدایی در زنگ آب موضوع انشایی با عنوان آب بهتر است یا ثروت در نظر گرفته شده تا مفهوم اینکه بدون آب ثروتی ایجاد نخواهد شد و آبادانی بدون آب میسر نمی‌شود به دانش آموزان و آینده سازان کشور آموزش داده شود.