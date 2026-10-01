با هدف توسعه همکاری‌های مشترک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی بین ایران خودرو تفاهم نامه‌ای با منطقه آزاد سرخس به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس گفت: بر اساس توافق شرکت ایران‌خودرو خراسان استفاده از ظرفیت‌ های مرزی، ریلی و لجستیکی سرخس برای تأمین قطعات، تجهیزات، کالا‌های اساسی و سایر اقلام مورد نیاز ایران‌خودرو توسعه خواهد یافت و در مقابل، از ظرفیت این مسیر برای صادرات خودرو و دیگر محصولات و کالا‌های صادراتی نیز استفاده می‌شود.

رسول رئیس جعفری افزود: توسعه حمل‌ونقل ریلی، کاهش مدت توقف محموله‌ها، تسهیل تشریفات گمرکی، تسریع در تخلیه و بارگیری و انتقال سریع‌تر قطعات و مواد اولیه به خطوط تولید از مهم‌ترین محور‌های این تفاهم‌نامه است.

وی ادامه داد: همچنین در چارچوب این همکاری، توسعه حمل‌ونقل ریلی مستقیم تا مجموعه ایران‌خودرو خراسان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت تا با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان انتقال مستقیم‌تر واگن‌های حامل قطعات و کالا به مقصد فراهم و فرآیند‌های واسطه‌ای و مدت توقف محموله‌ها کاهش یابد.

رئیس هیئت‌مدیره سازمان منطقه آزاد سرخس با اشاره به ضرورت ایجاد و تقویت سازوکار‌های گمرکی مورد نیاز برای تسریع در ورود، تخلیه، ترخیص و انتقال کالا تأکید کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند ضمن کاهش خواب کالا، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را در مدت زمان کوتاه‌تری در اختیار خطوط تولید قرار دهد.

رئیس‌ جعفری در این نشست با تأکید بر اهمیت فعال‌سازی و توسعه کریدور سرخس گفت: دستگاه‌های مختلف ملی، استانی و شهرستانی برای توسعه این مسیر و تسهیل فرآیند‌های تجاری و ترانزیتی همراه و پای کار هستند و تلاش می‌شود موانع موجود در مسیر جابه‌جایی کالا به حداقل برسد.

وی کاهش تشریفات و تسریع در فرآیند‌های گمرکی را از الزامات توسعه این مسیر دانست و افزود: هدف این است که محموله‌های ورودی به سرخس در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراحل تخلیه و تشریفات قانونی را طی کرده و بدون توقف‌های غیرضروری به مقصد منتقل شوند.

رئیس‌جعفری با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز در سایت لجستیکی منطقه اظهار کرد: استقرار ارزیاب گمرک و فراهم شدن زیرساخت‌های مرتبط، زمینه لازم را برای تسریع در انجام امور گمرکی، تخلیه و انتقال کالا فراهم کرده است.

رئیس‌جعفری همچنین با اشاره به انجام فرآیند تخلیه و تشریفات گمرکی یکی از محموله‌های اخیر در کمتر از ۲۴ ساعت، این موضوع را نتیجه هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط عنوان کرد و گفت: استمرار همکاری و هماهنگی میان منطقه آزاد سرخس، راه‌آهن، گمرک و سایر دستگاه‌های مسئول، نقش مهمی در اجرای موفق مفاد این تفاهم‌نامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ظرفیت تاریخی و راهبردی سرخس در حوزه تجارت و ترانزیت افزود: زیرساخت‌های موجود در این منطقه ظرفیت مناسبی برای توسعه مبادلات تجاری و تقویت نقش سرخس در شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور ایجاد کرده است و باید از این ظرفیت به‌صورت حداکثری استفاده شود.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، توسعه زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی، کاهش زمان تشریفات گمرکی، افزایش سرعت تخلیه و بارگیری و فراهم کردن زمینه انتقال مستقیم‌تر کالا میان منطقه آزاد سرخس و ایران‌خودرو خراسان در دستور کار دو مجموعه قرار خواهد گرفت.

همچنین استفاده گسترده‌تر از ظرفیت مرز سرخس برای واردات زمینی قطعات و اقلام مورد نیاز صنعت خودرو و صادرات محصولات ایران‌خودرو، از دیگر اهداف این همکاری مشترک است که می‌تواند ضمن تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو، به افزایش حجم فعالیت‌های تجاری و ترانزیتی و ارتقای جایگاه اقتصادی منطقه آزاد سرخس کمک کند.

در پایان این نشست، طرفین بر استمرار هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد سرخس، ایران‌خودرو خراسان، گمرک، راه‌آهن و سایر دستگاه‌های مرتبط برای اجرایی شدن مفاد تفاهم‌نامه و تسریع در رفع موانع احتمالی تأکیدکردند.