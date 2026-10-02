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معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان بوشهر گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۵ میلیون و ۱۴۶ هزار و ٩١٠ تردد در محورهای مواصلاتی بین استانی بوشهر ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ بهرام اسدی اظهار داشت: همچنین بر اساس آمار سامانههای هوشمند پایش تردد، در نیمه نخست سال جاری ۵ میلیون و ١٧٢ هزار تردد ورودی به استان و در مقابل ۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تردد خروجی از استان بوشهر به ثبت رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش نشان میدهد.
وی بیان کرد: پرترددترین محورهای مواصلاتی استان در نیمه نخست امسال به ترتیب "چغادک-بوشهر"، "سیراف-عسلویه"، "اهرم-چغادک"، "دالکی-برازجان"، "چغادک-خورموج" و "کنگان-عسلویه" بودهاند.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان درخصوص فراوانی پلاک خودروهای سایر استانها نیز گفت: بیشترین خودروهای مشاهدهشده با پلاک سایر استانها مربوط به فارس با ۱۹ درصد، تهران با ۱۷ درصد و خوزستان با هشت درصد بوده است.
اسدی با اشاره به ظرفیتهای مرکز مدیریت راههای استان گفت: ۸۵ درصد راههای اصلی استان بوشهر زیر چتر نظارت سامانههای هوشمند مدیریت راه قرار دارند.
وی یادآور شد: در حال حاضر ۲۹ سامانه نظارت تصویری، ۵۶ سامانه ثبت تخلف، ۷۸ سامانه ترددشمار و چهار دستگاه توزین در حال حرکت در محورهای مواصلاتی استان بوشهر فعال است.
اسدی افزود: این سامانهها با هدف پایش مستمر وضعیت تردد، کنترل و مدیریت ترافیک، ثبت تخلفات و ارتقای ایمنی عبور و مرور در راههای استان مورد استفاده قرار میگیرند و اطلاعات حاصل از آنها در مرکز مدیریت راههای استان پایش و برای مدیریت و برنامهریزی تردد جادهای استفاده میشود.