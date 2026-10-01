میراسماعیلی پس از مبارزه جودوکای ایران با حریف کره‌ای در بازی‌های آسیایی به تصمیم کمیسیون داوران در گرفتن امتیاز و نشان برنز ملی پوش کشورمان اعتراض کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در مبارزه رده بندی وزن ۸۱ - کیلوگرم جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا در شرایطی که الیاس پرهیزگار در وقت طلایی یک امتیاز یوکو از حریفش گرفت و می‌توانست به نشان برنز برسد، کمیسیون داوران نظر داور وسط را برگرداند تا در نهایت حریف کره‌ای برنده این مبارزه شود.

درپی این ناداوری؛ آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو ایران با حضور در جمع اعضای کمیسیون داوران ضمن اعتراض به این تصمیم و گرفتن مدال برنز جودوکای ایران، خواستار ارایه توضیحات اعضای کمیسیون و بازبینی تصاویر مبارزه برای اثبات ضایع شدن حق ملی پوش ایران شد.