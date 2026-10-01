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عملیات جستوجو ونجات برای یافتن پیکر فردی در ارتفاعات تیغ سیاه کاریان شهرستان لارستان ۵٨ ساعت به طول انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لارستان گفت: گزارشی مبنی بر مفقودشدن مردی ۶٧ ساله در ارتفاعات کوه تیغ سیاه کاریان لارستان به هلالاحمر اعلام شد.
مجتبی شریف زاده افزود: بلافاصله سه تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر با تجهیزات تخصصی امداد و نجات در کوهستان به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو در ارتفاعات با همکاری اهالی این منطقه آغاز شد.
او بیان کرد : نجاتگران و نیروهای مردمی پس از سه روز پیمایش از مسیرهای صعبالعبور و کوهستانی، سپس به پیکر فرد دسترسی پیدا کردند و وی را به پایین کوه منتقل و به عوامل انتظامی تحویل دادند .
شریف زاده در پایان گفت : این عملیات پس از ۵٨ ساعت تلاش مستمر نجاتگران هلالاحمر به پایان رسید.