به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لارستان گفت: گزارشی مبنی‌ بر مفقودشدن مردی ۶٧ ساله در ارتفاعات کوه تیغ سیاه کاریان لارستان به هلال‌احمر اعلام شد.

مجتبی شریف زاده افزود: بلافاصله سه تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با تجهیزات تخصصی امداد و نجات در کوهستان به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جست‌وجو در ارتفاعات با همکاری اهالی این منطقه آغاز شد.

او بیان کرد : نجاتگران و نیروهای مردمی پس از سه روز پیمایش از مسیرهای صعب‌العبور و کوهستانی، سپس به پیکر فرد دسترسی پیدا کردند و وی را به پایین کوه منتقل و به عوامل انتظامی تحویل دادند .

شریف زاده در پایان گفت : این عملیات پس از ۵٨ ساعت تلاش مستمر نجاتگران هلال‌احمر به پایان رسید.