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سی و سومین اجلاس سراسری نماز

هزار و سیصد اثر به دبیرخانه سی و سومین اجلاس سراسری نماز ارسال شده است. در آیین افتتاحیه این اجلاس از دستگاه‌های برتر در ترویج فرهنگ نماز تجلیل شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۱۵:۴۳
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برچسب ها: اجلاس سراسری نماز ، نماز
 