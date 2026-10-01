به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۲۱۴ شب از این تجمعات گذشته و خروج نیرو‌های آمریکایی از عراق به موضوعی مهم در محافل تبدیل شده است.

این حضور که از سال ۲۰۰۳ آغاز شد و تاکنون با صرف هزاران میلیاد دلار ادامه یافته بود، حالا پایان یافته است.

این اتفاق بار دیگر وابستگی ناامنی منطقه به نیرو‌های خارجی و نقش کشور‌های منطقه و مردم در مقاومت و تأمین امنیت درون زا را مطرح می‌کند.

در کنار تحولات منطقه، فشار اقتصادی همچنان دغدغه اصلی مردم است، مسئولان باید با تصمیم‌های درست و حمایت از اقشار ضعیف، از این فشار کم کنند.

مردم هم با صرفه‌جویی، پرهیز از شایعه و کمک به نیازمندان می‌توانند در عبور از این شرایط سهیم باشند.