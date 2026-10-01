اریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که کارخانه‌های تولیدکننده سلاح برای اوکراین در کشور‌های اروپایی، اهداف نظامی بالقوه برای روسیه محسوب می‌شوند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که کارخانه‌های تولیدکننده سلاح برای اوکراین در کشور‌های اروپایی، اهداف نظامی بالقوه برای روسیه محسوب می‌شوند.

وی افزود : باید تصور کرد که به دلیل دور بودن از خاک اوکراین در امان خواهند بود. هرکس چنین تصوری داشته باشد، اشتباه می‌کند.