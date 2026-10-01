به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و مجلس ریاست جمهوری در یادواره سرداران و ۲۰شهید روستای کلاگر محله قائم شهر با استناد به فرمایشات رهبر شهید که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست بر برگزاری پر رونق و آموزنده‌تر یادواره‌های شهدا تاکید کرد.

اسماعیلی با تجلیل و تکریم از مجاهدت هاو ایثارگری‌های لشکر۲۵ کربلای مازندران در دوران دفاع مقدس و سرداران و شهدای این استان به جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی علیه ایران اشاره کرد و گفت: به برکت خون این شهدا امروز ایران اسلامی در موقعیتی است که دنیا متحیر اقتدار وعزت و عظمت ملت ایران شده است.

وی با اشاره به دروغ پردازی‌های رئیس جمهور متوهم آمریکا که بعد از جنگ نهم اسفند وشهادت امام شهید و فرماندهان و مسئولان رده‌های بالای کشور گفته بود، جمهوری اسلامی در سه روز تا یک هفته دوام نخواهد آورد و ما به چیزی جز نابودی جمهوری اسلامی و غنی سازی صفر درصد و محدودیت موشکی و انحلال حزب الله لبنان و انصارالله یمن و امثال آنها رضایت نخواهیم داد افزود: به لطف خداوند و مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح و حمایت مردم در اجتماعات دشمن درهمه جبهه‌ها شکست خورد و ناامیدانه عقب نشینی کرد.

وی با اشاره به اظهارات یکی از مقامات جهانی در پاسخ به سوال وزیر امور خارجه ایران که چرا شما در برابر اهانت ترامپ علیه ایران سکوت می‌کنید اظهار داشت: دلیلش آن است که ما حرف ایرانی‌ها را جدی می‌گیریم ولی هیچ کس حرف‌های ترامپ را جدی نمی‌گیرد و واکنش نشان نمی‌دهد و این نشانه عزت و افتخار جمهوری اسلامی در سطح جهانی است.



معاون راهبردی و مجلس رئیس جمهور، اتحاد و وفاق و انسجام و تاب آوری مردم را رمز موفقیت و پیروزی جمهوری اسلامی دانست و گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای فرمودند حتی اختلافات دارای دلیل موجه هم نباید علنی شود چرا که پیروزی فقط وابسته به آن نیست که ما حق هستیم بلکه علاوه بر حق بودن باید با هم باشیم و گرنه همان طور که در صدر اسلام رخ داد بروز این اختلافات موجب شکست ما خواهد شد، پس باید با هم باشیم و برحق باشیم و این رمز پیروزی مااست.

اسماعیلی، مردم مازندران را پیشگام در انسجام و وحدت و ایمان و ولایت پذیری دانست واز حمایت‌ها و پشتیبانی مردم دیار علویان از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی تقدیر کرد.

استاندار مازندران هم در یادواره شهدا کلاگرمحله قائم شهر گفت: در تاسی از سیره شهدا، تلاش همه ما باید برای سربلندی کشور باشد و در این راستا مسئولان باید با تلاش مضاعف خدمتگزار مردم باشند.

مهدی یونسی افزود: در ۲۲ ماه خدمتگزاری‌ام در استان مازندران دو هزارو ۷۰۰ پروژه نیمه تمام داشتیم که دو هزار و ۲۰۰ پروژه به اتمام رسید و در قائم شهر بعد از۴۷ سال بااتمام پروژه پسماند مشکل زیست محیطی زباله این شهرستان و شهر‌های همجوار برطرف شد.

وی افزود: برای مازندران سرسبز سزاوار نیست با نبود زیرساخت‌های لازم مردم این استان از ناترازی انرژی و قطع آب و گاز در رنج باشند و مصمم هستیم با کار‌های زیرساختی و بهره گیری از عقلانیت و خرد جمعی، مشکلات مازندران را برطرف کنیم.

معاون راهبردی و مجلس ریاست جمهوری و استاندارمازندران قبل از سخنرانی در یادواره شهدای روستای کلاگر محله قائم شهر با خانواده شهیدان خنکدار دیدار و از نزدیک از فداکاری و صبر و بردباری خانواده این شهیدان تکریم کردند.

در این دیدار اکبر خنکدار برادر شهیدان خنکدار ضمن قدردانی از حضور معاون راهبردی و مجلس ریاست جمهوری و استاندار مازندران گفت: سردار شهید علی اصغر خنکدار در عملیات والفجر هشت و شهید جعفر خنکدار در آخر‌های جنگ تحمیلی درتک مجنون به شهادت رسید و حاج باقر خنکدار برادر دیگر این خانواده در همان ایام به اسارت دشمن بعثی درآمد و بعد از ۲۸ماه اسارت به وطن بازگشت.

لازم به یادآوری روستای کلاگر محله قائم شهر با دویست خانوار و جمعیت یک هزار و ۸۰۰ نفری دارای ۴۶۰ رزمنده بودکه با تقدیم ۲۰ شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی دارای سه آزاده و ۶۳ جانباز می‌باشد