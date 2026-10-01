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آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار وزیر جهاد کشاورزی گفت: من معتقدم که تحمیل جنگ در گرانیها مؤثر است، اما باید نظارتها بیشتر شود تا عدهای نتوانند سوء استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی امروز در سفر به قم با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفتوگو کرد.
آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به شعار نه شرقی و نه غربی انقلاب اسلامی گفت: این شعار سرآغاز استقلال بود. یعنی در کنار اینکه میخواهیم با تمام دنیا به جز چند استثنا ارتباط داشته باشیم، نه چشم به غرب دوختهایم و نه شرق.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی نشأت گرفته از بعثت، غدیر و عاشوراست و نگاه آن به ذات کبریائی الهی است، گفت: دشمنی دشمنان ما منحصر به امروز و دیروز نیست؛ بلکه نسبت به اصل اسلام و ایران است.
آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه انقلاب اسلامی با عنایات الهی به پیروزی رسیده است خاطرنشان کرد: معنای موفقیت انقلاب اسلامی این نیست که شهید ندادهایم و خسارت ندیدهایم، بلکه یعنی امثال صدام و ترامپ نتوانستهاند آنگونه که ادعا میکردند ایران را چند روزه از بین ببرند.
وی با اشاره به وظایف گسترده وزارت جهاد کشاورزی گفت: در تأمین ما یحتاج مردم تمام تلاشها به کار رفته است و اگر به بازار بروید احساس نمیکنید که کشور در حال یک جنگ سخت است؛ البته گرانی وجود دارد و عدهای تلاش میکنند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: باید علاوه بر تأمین کالاهای اساسی و ترخیص کالاهایی که در گمرکات وجود دارد، واسطهها نیز حذف شوند تا مردم دچار مشکل نشوند.
وی با اشاره به لزوم تقویت نظارتها به منظور جلوگیری از گرانیها گفت: من معتقدم که تحمیل جنگ در گرانیها مؤثر است، اما باید نظارتها بیشتر شود تا عدهای نتوانند سوء استفاده کنند.
وی با اشاره به حضور بیش از دویست شبه مردم در خیابانها گفت: سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل در پاسخ به یاوه گوییهای رییس جمهور آمریکا، خواسته مردم بود و نشان دهنده این است که آنچه در تریبون سازمان ملل مطرح شد از خیابانها سر چشمه گرفته است.
لزوم تسریع در پرداخت طلب کشاورزان و ضرورت همافزایی همه گروهها و اقشار در حل مشکلات کشور از دیگر محورهای سخنان رئیس جامعه مدرسین در این دیدار بود.
ذخایر کالاهای اساسی بیش از میزان قانونی است؛ تلاش برای کاهش قیمتها ادامه دارد
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی هم در ابتدای این دیدار با اشاره به چالشهای متعدد دولت در دو سال گذشته گفت: به لطف الهی و رهبریهای حکیمانه رهبر شهیدمان و در ادامه رهبر عزیزمان و تدابیری که در دولت اندیشیده شد، خدمت رسانی ادامه داشت.
وی با اشاره به مسئله امنیت غذایی بیان داشت: حوزه امنیت غذایی یکی از اهداف دشمن بود. آنها برنامه ریزی کرده بودند که در عرض بیست روز کشور دچار قحطی شود؛ اما به لطف پروردگار حتی برای یک ساعت کمبود مواد غذایی نداشتیم علی رغم اینکه با خشک سالی نیز روبرو بودیم.
وزیر جهاد کشاورزی افزود: ما در دولت بنا را بر حمایت از تولید کنندگان گذاشتهایم و این باعث شد که در سختترین شرایط و زیر بمبارانها تولید ادامه داشته باشد.
نوری قزلجه با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی در دنیا و افزایش هزینه نقل و انتقالات در پی محاصره بنادر جنوبی کشور گفت: در تلاشیم که این هزینهها نیز از سر سفره مردم برداشته شود.
وی با اشاره به منفی شدن رشد اقتصادی کشور در پی جنگ تحمیلی اظهار داشت: در اقتصاد کشور تنها بخشی که رشد مثبت داشته، بخش کشاورزی بوده است.