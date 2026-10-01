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در پی شیوع مواردی از تب شدید و مرموز در منطقه لوئر دیر در شمال غرب پاکستان، دستکم ۷ نفر از جمله ۵ کودک جان باخته و دهها نفر دیگر تحت درمان قرار دارند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ در پی شیوع مواردی از تب شدید و مرموز در مناطق کوهستانی خانپور در شهرستان لوئر دیر در ایالت خیبرپختونخوا، دست کم ۷ نفر جان باختهاند و دهها نفر دیگر تحت درمان قرار دارند.
بر اساس گزارش اکسپرس نیوز بیشترین موارد مرگ در روستای شادام ثبت شده است. «نیاز محمد آفریدی» از مسئولین بهداشت شهرستان لوئر دیر اعلام کرد: جانباختگان شامل دو زن و پنج کودک هستند و دهها کودک مبتلا نیز در بیمارستانهای چکدره و سوات بستری شدهاند.
وی گفت: در پی دستور اداره محلی، وزارت بهداشت در مناطق آسیب دیده اردوگاههای پزشکی رایگان برپا گردیده و از شهروندان و بیماران نمونه خون گرفته شده است. این نمونهها برای بررسی و شناسایی علت بیماری به آزمایشگاه ارسال شدهاند.
مسئول بهداشت لوئر دیر تاکید کرد: اطلاعات اولیه نشان نمیدهد که تمامی موارد مرگ ناشی از یک بیماری یا یک بیماری واگیردار واحد بوده باشد. با این حال، احتمال انتقال یک بیماری همراه با تب شدید از حیوان به انسان نیز در حال بررسی است.