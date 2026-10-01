به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان قیروکارزین، گفت: گزارشی مبنی بر مصدوم شدن یک مرد ۳۵ ساله بر اثر گرمازدگی در ارتفاعات تفرجگاه آب آسیاب به هلال‌احمر اعلام شد.

ایوب مرزبان افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و پس از پیمایش مسیر‌های کوهستانی و صعب العبور، به فرد دسترسی پیدا کردند.

او بیان کرد: نجاتگران هلاال احمر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، تثبیت وضعیت مصدوم، وی را با استفاده از بسکت به دامنه کوه منتقل کردند و برای ادامه روند درمان، به عوامل اورژانس تحویل دادند.