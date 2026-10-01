به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: گزارشی مبنی‌بر پیداشدن پیکر زن ۴۸ ساله در ارتفاعات کوه‌های روستای عبدویی کازرون به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: نجاتگران پس از دو ساعت پیمایش در ارتفاعات، به پیکر زن ۴۸ ساله دسترسی پیدا کردند و پس از انتقال آن به دامنه کوه، پیکر فرد جان‌باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.