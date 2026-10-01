افتتاح فاز اول مجموعه آموزشی آتشنشانی ویژه کودکان و نوجوانان در میانه
به مناسبت روز آتشنشانی و ایمنی فاز اول مجموعه آموزشی آتشنشانی ویژه کودکان و نوجوانان در محل سازمان آتشنشانی شهرستان میانه افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
مهدی پورعباس رئیس سازمان آتشنشانی و ایمنی شهرستان میانه در مراسم افتتاح مجموعه آموزشی آتشنشانی ویژه کودکان و نوجوانان در میانه گفت:این مجموعه در سه فاز طراحی شده است که فاز نخست آن امروز افتتاح شد. در ساخت آن از آتشنشانیهای شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد و تهران الگوبرداری کردهایم و تنها مجموعه آموزشی شمال غرب کشور است که از طریق واقعیت مجازی به کودکان آموزش میدهد.
وی افزود:کارگاه آموزشی این مجموعه شامل اتاق حریق، کپسول آتشنشانی و سایر تجهیزات است و کودکان و نوجوانان میتوانند در فضای مجازی و با استفاده از تجهیزات تهیه شده با محیط آتش گرفته و کارگاه آشنا شوند. همچنین پازلهایی برای بازی و شناخت وسایل و تجهیزات آموزشی در نظر گرفته شده است.
پورعباس با اشاره به هزینه ۲.۵ میلیارد تومانی این طرح تصریح کرد: این رقم هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری برای نسل آینده است تا آموزش ببینند و در شرایط خطر بتوانند از جان و مال خود محافظت کنند. این کار با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری میانه انجام شده است.
رئیس سازمان آتشنشانی میانه گفت:کاهش هزینههای آموزشی، جلوگیری از آلودگی هوا، پیشگیری از خطرات احتمالی و استفاده نکردن از مواد نفتی از مزایای این مجموعه است.
وی درباره چشمانداز این طرح نیز گفت:برنامهریزی کردهایم که چهار هزار دانشآموز یا شهروند از این محیط استفاده کنند و آموزش ببینند.
گفتنی است در مراسم افتتاح این مجموعه فرماندار میانه، جمعی از اعضای شورای اداری، اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و اعضای شورای تامین نیز حضور داشتند.