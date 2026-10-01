پخش زنده
امروز: -
موتگی توشیمیتسو، وزیر امور خارجه ژاپن با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران به صورت تلفنی رایزنی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ موتگی با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران اظهار داشت که ژاپن همواره برای کاهش زودهنگام تنش، ثباتبخشی به وضعیت و دستیابی به راهحلی دیپلماتیک تلاش کرده و مایل است با همکاری کشورهای ذیربط، به روند دیپلماسی شتاب بخشد.
عراقچی نیز در این گفتوگو وضعیت کنونی مذاکرات با ایالات متحده و مواضع ایران را تشریح کرد.
هر دو وزیر تأکید کردند که به حفظ ارتباطات نزدیک برای دستیابی به راهحلی دیپلماتیک جهت حلوفصل این وضعیت ادامه خواهند داد.