به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ موتگی با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران اظهار داشت که ژاپن همواره برای کاهش زودهنگام تنش، ثبات‌بخشی به وضعیت و دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک تلاش کرده و مایل است با همکاری کشور‌های ذی‌ربط، به روند دیپلماسی شتاب بخشد.

عراقچی نیز در این گفت‌و‌گو وضعیت کنونی مذاکرات با ایالات متحده و مواضع ایران را تشریح کرد.

هر دو وزیر تأکید کردند که به حفظ ارتباطات نزدیک برای دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک جهت حل‌وفصل این وضعیت ادامه خواهند داد.