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رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران از موافقت وزارت کشور با تاسیس شرکت گردشگری شهرداری تهران پس از سالها پیگیری در روز هفتم مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید احمد علوی ظهر امروز -پنجشنبه نهم مهرماه در بازدید از مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس به مناسبت هفته گردشگری و هفته تهران با بیان اینکه این مجموعه قرار بود قطب گردشگری غرب تهران باشد، اظهار کرد: این فضای تنفسگاهی، تفریحی و فرهنگی در کنار واحدهای مسکونی شکل گرفت. با این وجود هنوز تعداد زیادی از شهروندان جنوب و شرق تهران تجربه یکبار بازدید از دریاچه را نداشتهاند. یکی از ضعفها در حوزه گردشگری به اطلاعرسانی ناکافی برمیگردد.
وی با اشاره به راهاندازی یک شهربازی بزرگ در اراضی عباسآباد، یادآور شد: ما فضاهای فراغتی را برای استفاده مردم راهاندازی میکنیم، اما از آن بیخبر هستند.
علوی با طرح این پرسش که چرا شهربازی مجموعه دریاچه هنوز راهاندازی نشده است؟، گفت: در زمان آقای قالیباف زمینی مشخص و سرمایهگذار آن تعیین شد، اما بلاتکلیف ماند. بعد از ۲۰ سال حق نداریم بپرسیم که چرا این پروژه اجرا نمیشود؟
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه مجموعه باملند توسط یک شرکت سرمایهگذاری ساخته شد و با شهرداری نیز مشکلاتی داشت، تصریح کرد: شهردار تهران جسارت به خرج داد و برای این مجموعه تصمیم گرفت و مجموعه باملند در اختیار شهرداری قرار گرفت. به اعتقاد بنده بهترین تصمیم گرفته شود.
وی با اشاره به وضعیت مرکز آیینی صبا، گفت: هنوز تکنولوژیهای پیشبینی شده در این مرکز پس از ۲۰ سال به نتیجه نرسیده است. باید در مورد این مرکز هم تصمیمات لازم گرفته شود. کمااینکه برای خانه علاءالدوله و امین لشکر تصمیم گرفته شد.
رئیس کمیته گردشگری شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه شهرداری منطقه در دوره پنجم بخشی از خانه امینلشکر را بابت مطالبات پیمانکاران واگذار کرد، یادآور شد: در این دوره مدیریت شهری مطالبات پیمانکار پرداخته و خانه جهت مرمت پس گرفته شد.
وی با اینکه خانه استاد نفیسی به طور کامل جهت مرمت تملک شد، اظهار کرد: قرارداد مرمت بازار چهارسوق منعقد شده است. همچنین برای چشمه علی نیز درگیر مسائلی با میراث فرهنگی هستیم. میراث تاکید دارد که حتما باید کاوشهای باستانشناسی در این محدوده را به پایان برساند.
علوی با اعلام اینکه زیرساختهای بام ری تکمیل شده است، گفت: هنوز محدوده پیرامون آن که در اختیار شهرداری نیست، تعیین تکلیف نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر ما حمل و نقل عمومی رایگان را مطرح میکنیم به این دلیل است که به حال بهتر مردم کمک میکند، یادآور شد: در این شرایط نمیتوانیم مشکلات اقتصادی را نادیده بگیریم و کتمان کنیم، اما اگر از آن حمایت کنیم به فعالیت سیاسی متهم میشویم. در بسته معیشتی نیز معتقدیم که آیا باید دست روی دست هم بگذاریم و یک گوشه بنشینیم؟ به این دلیل که متهم به فعالیت سیاسی میشویم.
وی اضافه کرد: از دیروز که موضوع تورم صفر مطرح شده هجمهها نیز آغاز شده است. ما دیدیم که با حذف واسطهها در میادین ترهبار و فروشگاههای شهروند، بخشی از قیمتها را ثابت نگه میدارد. قطعاً با این اقدام از درآمد ما کاسته میشود، اما در عوض مردم با نوسان قیمت مواد خوراکی همچون گوشت مواجه نمیشوند.
علوی با بیان اینکه پس از سالها چشمانتظاری و پیگیری مدیریت شهری در دو ماه اخیر منظر طبیعی کوههای توچال ثبت ملی شد، تصریح کرد: چندین فصل مطالعه برای این موضوع انجام شد و ما به اندازهای تذکر دادیم و پیگیری کردیم که این موضوع انجام شد. همچنین پیگیر ثبت ملی امامزاده شعیب محله کن و خانهای نفرآباد نیز هستیم که با همکاری میراث فرهنگی عملیاتی میشود.
وی با اعلام اینکه ۹ درخت زیستکهن در تهران شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: این درختان نیز که دو مورد آن در محله کن قرار دارد، ثبت ملی شد.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: پس از سالها پیگیری، تاسیس شرکت گردشگری شهرداری تهران هفتم مهرماه مورد موافقت وزارت کشور قرار گرفت و اساسنامه آن طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد.