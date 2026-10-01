معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در بازدید از خانه سالمندان محمدیه بر ضرورت حمایت از خانواده‌ها برای نگهداری از سالمندان در کانون خانواده تأکید کرد و گفت: محیط عاطفی خانواده می‌تواند برای سالمندان مؤثرتر از مراکز نگهداری باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، احسان جهانیان در بازدید از خانه سالمندان محمدیه در شهر بوشهر، شرایط این مرکز را مطلوب ارزیابی کرد و از تلاش مددکاران و مراقبان برای نگهداری و مراقبت از سالمندان قدردانی کرد.

وی گفت: رویکرد اصلی در حوزه سالمندان باید به سمتی باشد که خانواده‌ها بتوانند از سالمندان خود در محیط خانواده مراقبت کنند، چرا که فضای عاطفی و خانوادگی قطعاً می‌تواند در آرامش و کیفیت زندگی سالمندان مؤثر باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر افزود: البته به هر دلیل ممکن است برخی سالمندان امکان حضور و مراقبت در خانواده را نداشته باشند که در این موارد، مراکز نگهداری باید خدمات مناسب و مورد نیاز آنان را ارائه دهند.

جهانیان با اشاره به خدمات ارائه‌شده به سالمندان در کنار نگهداری شبانه‌روزی گفت: خدمات مراقبت در منزل و ویزیت رایگان پزشک نیز برای سالمندان ارائه می‌شود و توسعه این بخش باید با جدیت دنبال شود.

معاون استاندار بوشهر در پایان از مردم خواست با فراهم کردن شرایط مناسب، سالمندان را تا حد امکان در کانون گرم خانواده در کنار خود نگه دارند و در این مسیر از ظرفیت دستگاه‌های حمایتی نیز استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی استان بوشهر نیزگفت: ۱۱۴ هزار سالمند در استان زندگی می‌کنند که حدود ۱۳ درصد آنان تحت پوشش بهزیستی هستند و توسعه خدمات روزانه، شبانه‌روزی و مراقبت در منزل برای این قشر در دستور کار قرار دارد.

مهرناز اسکندری افزود: در حال حاضر یک مرکز روزانه سالمندان در شهرستان تنگستان و سه مرکز شبانه‌روزی سالمندان در شهرستان‌های بوشهر، دشتستان و کنگان فعالیت می‌کنند و به سالمندان خدمات ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: در کنار مراکز نگهداری، توسعه خدمات روزانه و مراقبت در منزل می‌تواند زمینه ماندگاری بیشتر سالمندان در کنار خانواده و حفظ ارتباط اجتماعی آنان را فراهم کند.