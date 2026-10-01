در یازدهمین سالگرد انتفاضه قدس، جنبش حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جنایات اشغالگران و شهرک‌نشینان آنها، اراده مردم ما و پایداری آنها در سرزمینشان را نخواهد شکست.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ جنبش حماس با تاکید بر لزوم اقدام جامعه بین‌المللی در بر عهده گرفتن مسئولیت خود در جرم‌انگاری و مجازات رژیم اشغالگر افزود:مردم فلسطین یازدهمین سالگرد انتفاضه قدس را که با سوزاندن خانواده دوابشه توسط شهرک‌نشینان در استان نابلس آغاز شد، گرامی می‌دارند.

این جنبش تاکید کرد: این در حالی است که رژیم اشغالگر و فاشیست صهیونیستی در حال تشدید جنایات و تجاوزات خود علیه قدس و مسجد الاقصی و کل مردم فلسطین در سراسر سرزمین ماست.