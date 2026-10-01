افتخارآفرینی دوباره فرزند قزوین در ناگویا/ رضا علیپور بر سکوی نایبقهرمانی آسیا ایستاد
رضا علیپور، سنگنورد برجسته و پرافتخار استان قزوین، در جریان مسابقات قهرمانی سنگنوردی آسیا در ناگویای ژاپن، بار دیگر نام قزوین را در سطح قاره کهن طنینانداز کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در پایان رقابتهای حساس سنگنوردی قهرمانی آسیا، رضا علیپور، ستاره قزوینی تیم ملی ایران، با ثبت زمان ۵.۳۶۲ ثانیه موفق شد مدال نقره این مسابقات را به گردن بیاویزد.
این قهرمان ارزنده که در میان هماستانیهای خود به سختکوشی و اراده پولادین شهره است، در این دوره از رقابتها نیز با سرعت خیرهکننده خود، بار دیگر ثابت کرد که همچنان یکی از مدعیان اصلی سرعت در جهان است.