افتخارآفرینی دوباره فرزند قزوین در ناگویا/ رضا علیپور بر سکوی نایب‌قهرمانی آسیا ایستاد

رضا علیپور، سنگ‌نورد برجسته و پرافتخار استان قزوین، در جریان مسابقات قهرمانی سنگ‌نوردی آسیا در ناگویای ژاپن، بار دیگر نام قزوین را در سطح قاره کهن طنین‌انداز کرد.