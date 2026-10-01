وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد: شمار شهدای جنگ از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی تاکنون به ۷۴ هزار و ۴۰ نفر رسید.

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۴۰ نفر

افزایش شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۴۰ نفر

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العالم؛ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد، د️ر ۲۴ ساعت گذشته هشت شهید و ۲۶ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ شمار شهدا به ۱،۴۳۹ نفر و شمار مجروحان به ۵،۰۵۲ نفر رسیده است. در این مدت همچنین پیکر ۸۳۴ شهید از زیر آوار‌ها بیرون کشیده شده است.

از آغاز تجاوز در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ نیز شمار شهدا به ۷۴،۰۴۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵،۱۶۸ نفر افزایش یافته است.