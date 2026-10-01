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جلسه شورای اداری شهرستان همدان در محل فرمانداری با ارائه گزارش عملکرد یکساله ادارات و پیگیری مصوبات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این جلسه، فرماندار همدان ضمن تشکر از مسئولین برای نظارت بر بازار و معیشت مردم، بر ضرورت ورود جدی و فعال تمام ارگانها در برگزاری همایش جانفدا تأکید کرد و گفت: برنامهریزیها منحصر به روزهای پایانی منتهی به همایش نباشد.
فرمانده سپاه ناحیه همدان نیز در این نشست با اشاره به اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس، از ثبتنام ۳۰ میلیون نفر در پویش جانفدا خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر رزمایشهای رزمی و فرهنگی، تجمعات شبانه مردمی و برنامههای میدان یار در ۱۳ محله با رویکرد آموزش نظامی، امداد و نجات، پویش ورزشی و آموزش رسانهای در حال اجراست.
وی همچنین از تشکیل گردانهای مردمی جانفدا و کمیتههای مختلف این همایش خبر داد.
حمیدرضا حاجیبابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حضور ۴۰۰ هزار نفری مردم تهران در همایش جانفدا معادلات دنیا را به هم زد، گفت: همایش جانفدا در پنجشنبه ۱۶ مهرماه ساعت ۱۶:۰۰ در میدان امام خمینی همدان برگزار خواهد شد و بعد از تهران نوبت همدان است تا حماسهای بزرگ خلق شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن نتوانست با انواع ترفندها به ملت ایران صدمه بزند و حالا قصد دارد از طریق اختلافافکنی میان مردم اهداف خود را پیش ببرد، به موضوع تأمین مسکن اشاره کرد و افزود: ساخت شهرکهای مختلف مسکونی برای مردم از جمله شهرک پرواز، شهرک شهید شادمانی، شهرک شورین در دستور کار و پیگیری قرار دارد که با اجرای آنها مشکلات مسکن همدان رفع خواهد شد.