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در آئین اختتامیه نخستین رویداد حل مسئله و نوآوری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور که به مدت چهار روز در اردوگاه شهدای خرماکلا قائم شهر برگزارشد از گروهها و تیمهای برتر این رویداد ملی تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با قدردانی از استقبال فعالان این حوزه، مسجد را محور و کانون فعالیتهای علمی، فرهنگی، دینی اجتماعی، ورزشی و اقتصادی نام برد که همواره زمینه ساز جلب و مشارکت عمومی به ویژه پرورش و هدایت نسل نوجوان و جوان در۸۰ هزار مسجد و نقش آفرینی آنها در پیشرفت و توسعه کشور برشمرد.
حجت الاسلام علی ملا نوری با اشاره به تاسیس فعالیت ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مساجد در کشور، ایجاد و راه اندازی ۱۲ هزار کتابخانه و ثبت فعالیتهای پنج هزار گروه سرود و چهار هزار گروه نمایشی در سامانه ستاد کانونهای فرهنگی هنری مساجد را از ظرفیتهای مساجد کشورعنوان کرد که صد هزارنفر در حوزههای کلان شبکههای این کانون مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به وظائف و نقش رسانهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در بسترسازی و جلب مشارکت نوجوانان و جوانان در رویدادهای مختلف نوآورانه گفت: در جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی، کانونهای فرهنگی هنری مساجد مساجد نقش مهم در اجتماعات مردمی دارند و در راه دفاع از انقلاب و کیان اسلامی ۶۰نفر از اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به دست متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به شهادت رسیدند.
حجت الاسلام ملانوری، نخستین رویدادحل مسئله و نوآوری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را اتفاق مهم در این عرصه نام برد که در فرایند اولیه ۸۰۰ کانون شرکت کردند و در مرحله بعدی این رقابتها ۲۵۰ کانون انتخاب و در مسابقات پایانی ۷۵ کانون در قالب ده تیم و گروه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
نجم الدین آفتابی مدیرکل آموزش، نوآوری و فناوری و اطلاعات ستاد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور و دبیر این رویداد ملی گفت: رقابت فرهنگی و هنری و رسانهای کانونهای مساجد از پنجم تانهم مهر در اردوگاه شهدای خرماکلا قائم شهر برگزار شد.
وی یادآورشد: در این رویداد ملی ۱۱۰نفر از نخبگان کانونهای فرهنگی و هنری کشور در زمینهها و مباحث آموزشی، نوآوری اجتماعی، حل مسئله و ارائه الگوها و ایدههای نوآورانه با هم رقابت کردند.
در پایان این آئین از پنج گروه و تیم برتر کانونهای فرهنگی و هنری مساجدکشور با اهدای لوح سپاس و جایزه قدردانی شد.