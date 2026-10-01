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تصادف پژو۲۰۶ و سمند در جاده کازرون به کنارتخته سه مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان کازرون گفت: در ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۹ مهرماه، گزارشی مبنیبر تصادف پژو۲۰۶ و سمند در کیلومتر ۴۶ محور کازرون_کنارتخته به هلالاحمر اعلام شد.
سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر کازرون، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند که نجاتگران اقدامات کمکهایاولیه را برای مصدومان انجام دادند.
او بیان کرد: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان این حادثه را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولیعصر انتقال دادند.