تصادف پژو۲۰۶ و سمند در جاده کازرون به کنارتخته سه مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان کازرون گفت: در ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۹ مهرماه، گزارشی مبنی‌بر تصادف پژو۲۰۶ و سمند در کیلومتر ۴۶ محور کازرون_کنارتخته به هلال‌احمر اعلام شد.

سعید دهقان افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر کازرون، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل اعزام شدند که نجاتگران اقدامات کمک‌های‌اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

او بیان کرد: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران مصدومان این حادثه را برای ادامه روند درمان با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولیعصر انتقال دادند.