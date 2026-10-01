مهدی ستوده، خبرنگار صداوسیما، در ارتباط زنده با خبر شبکه یک که به صورت همزمان از شبکه خبر هم پخش شد، از آغاز رزمایش بزرگ «جان‌فدایان اصفهان، نصف‌جهان» با شعار «ما اصفهانیم، جان‌فدای ایرانیم» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این ارتباط زنده، مهدی ستوده با اشاره به آغاز این رزمایش از میدان آزادی اصفهان، گفت: جان‌فدایان اصفهانی پس از تجمع در میدان آزادی، به سمت میدان دفاع مقدس و سپس گلستان شهدا حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به حضور مردم در شهرستان‌های مختلف استان افزود: رزمایش جان‌فدا از شب گذشته در نقاط مختلف استان اصفهان آغاز شده و امروز نیز در شهرستان‌هایی از جمله کاشان ادامه داشته است و تا پایان امشب در نقاط مختلف استان برگزار می‌شود.

خبرنگار صداوسیمای استان اصفهان همچنین گفت: بیش از یک میلیون نفر از مردم استان اصفهان در سامانه جان‌فدا اعلام آمادگی کرده‌اند؛ آمادگی‌ای که به گفته وی تنها محدود به افراد ثبت‌نام‌شده در سامانه نیست و بسیاری از مردم نیز بدون ثبت‌نام، آمادگی خود را برای دفاع و جان‌فشانی در راه ایران اعلام کرده‌اند.

ستوده در ادامه به برنامه امشب گلستان شهدای اصفهان اشاره کرد و گفت: امشب مردم قدرشناس اصفهان در دومین سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله، و سردار شهید عباس نیلفروشان در گلستان شهدا گرد هم می‌آیند.

گفت‌وگوی مهدی ستوده، خبرنگار صداوسیمای اصفهان، با مجری خبر شبکه یک درباره رزمایش جان‌فدایان اصفهان را در فیلم زیر ببینید.