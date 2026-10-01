فرمانده انتظامی پاسارگاد از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی ویژه ساعات تعطیلی مدارس و توقیف ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و پنج دستگاه خودرو متخلف و مزاحم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ دوم محمدحسین علی‌زاده گفت: در پی مطالبات مردمی و با هدف تأمین امنیت و آرامش دانش‌آموزان و فرهنگیان، طرح برخورد با موتورسیکلت سواران و رانندگان متخلف و مزاحم در اطراف مراکز آموزشی به اجرا درآمد.

او افزود: برخی افراد با انجام حرکات نمایشی و پرخطر، ایجاد سر و صدا، مزاحمت و بی‌توجهی به مقررات کردند که این افراد علاوه بر به خطر انداختن جان خود و دیگران، موجب سلب آرامش دانش‌آموزان و کارکنان مدارس می‌شوند که پلیس با این رفتار‌ها برخورد قانونی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی پاسارگاد ادامه داد: مأموران انتظامی در اجرای این طرح، ۲۰ دستگاه موتورسیکلت متخلف و ۵ دستگاه خودرو مزاحم، فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش را شناسایی و توقیف کردند.

سرهنگ علی‌زاده با بیان اینکه وسایل نقلیه توقیفی برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند، گفت: راکبان و رانندگان متخلف نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

او در پایان بیان کرد: برخورد با افرادی که با رفتار‌های پرخطر و ایجاد مزاحمت، نظم، آرامش و امنیت اطراف مدارس را مختل می‌کنند، به‌صورت جدی در دستور کار پلیس پاسارگاد قرار دارد و این طرح‌ها در ساعات تعطیلی مدارس با جدیت ادامه خواهد داشت.