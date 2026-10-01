به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا زاکانی تصریح کرد: مادران می توانند از میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای شهرداری خرید کنند. بخشی از این اعتبار هم به حوزه خدمات سلامت اختصاص دارد.

وی افزود: از این مبلغ، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای خرید از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند اختصاص می‌یابد و یک میلیون تومان نیز برای خدمات فرهنگی و سلامت‌محور در نظر گرفته شده است. برای سه دهک پایین جامعه، خدمات سلامت‌محور نیز در این چارچوب ارائه می‌شود.

شهردار تهران با اشاره به کاهش نرخ فرزندآوری در تهران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تهران باید سالانه ۱۴۳ هزار تولد داشته باشد، اما این رقم در سال گذشته حدود ۶۳ هزار تولد بوده است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به مسئله جمعیت و حمایت از خانواده‌هاست.