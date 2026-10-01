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رزمایش جان‌فدایان استان زنجان

رزمایش بزرگ جانفدایان استان زنجان با حضور گسترده جان‌فدایان امروز پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
عکاس :محمد رضاخانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ - ۱۵:۲۸
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برچسب ها: زنجان ، جانفدا
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