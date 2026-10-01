نماینده مردم ساری و میاندورود در بازدید نایب‌رئیس مجلس از محور ساری ـ تاکام، خواستار رفع موانع مالی و اجرایی این پروژه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در جریان بازدید میدانی علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از محور ساری ـ تاکام، عالیه زمانی کیاسری نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس خواستار رفع موانع مالی و اجرایی و تسریع در تکمیل این طرح شد.

زمانی کیاسری با اشاره به سابقه طولانی اجرای این محور گفت: عملیات اجرایی این مسیر ۲۵ کیلومتری از دهه ۸۰ آغاز شده، اما با گذشت بیش از دو دهه، همچنان به طور کامل به سرانجام نرسیده است.

وی افزود: جاده ساری ـ تاکام از محور‌های اصلی و پرتردد استان است و به‌ویژه در ایام تعطیلات، نقش مهمی در جابه‌جایی مسافران و حمل‌ونقل کالا دارد.

نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به مشکلات مالی، تملک اراضی و هماهنگی‌های اجرایی ادامه داد: این جاده تنها یک مسیر تردد نیست، بلکه شریان ارتباطی منطقه چهاردانگه و دودانگه و راه دسترسی مازندران به استان‌های سمنان، یزد و جنوب کشور است.

زمانی کیاسری خطاب به نایب‌رئیس مجلس گفت: از مسئولان کشوری درخواست داریم با نگاهی ملی برای رفع موانع تملک و تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران، اعتبارات لازم تأمین شود تا این پروژه پس از ۲۵ سال به سرانجام برسد و بیش از این شاهد حوادث ناگوار جاده‌ای در این محور نباشیم.

در این بازدید، علی بابایی کارنامی دیگر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس و فرماندار مرکز استان نیز گزارشی از وضعیت طرح و مطالبات مردم ارائه کردند و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع تملک اراضی و تسریع در اجرای تعهدات پیمانکاران تأکید کردند.

حاضران همچنین بر تکمیل دو کیلومتر انتهایی مسیر به سمت بخش‌های دودانگه و چهاردانگه و رسیدگی به پروژه پل ارتباطی تأکید کردند؛ پلی که به گفته مسئولان، از سال ۱۳۹۷ و پس از وقوع سیل تخریب شده و همچنان ناتمام مانده است.

در پایان این بازدید، موضوع تأمین اعتبار اولیه و بررسی مطالعات و اجرای فاز‌های بعدی محور تاکام ـ گرماب نیز مورد بررسی قرار گرفت.