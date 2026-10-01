یک مصدوم بر اثر انفجار گاز در یک واحد مسکونی در میانه
روابط عمومی آتشنشانی میانه اعلام کرد:بر اثر تجمع گاز و انفجار در یک واحد مسکونی حوالی کوی شهرداری میانه یک خانم آسیب دید و پس از اقدامات اولیه به اورژانس تحویل داده شد.
شدت انفجار به واحد مسکونی و بخشهایی از ساختمانهای مجاور خسارت وارد کرد.
آتشنشانان با حضور در محل محیط را ایمنسازی کرده و از بروز خطرات ثانویه جلوگیری کردند.
طبق اعلام روابط عمومی آتشنشانی میانه در صورت استشمام بوی گاز، از روشن،خاموش کردن کلید برق و استفاده از تلفن همراه، کبریت یا فندک و ایجاد جرقه خودداری کنید در صورت امکان شیر اصلی گاز را ببندید، درها و پنجرهها را باز کنید، از محل خارج شوید و با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرید. سرویس دورهای وسایل گازسوز، بررسی شیلنگها و اتصالات، استفاده از بست استاندارد و توجه به مسیر دودکش نیز ضروری است.