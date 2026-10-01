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«از خونه شروع کن»، با نگاهی به داستان زندگی دو تولیدکننده پوشاک و آیین قالیشویان مشهد اردهال از شبکههای دو و قرآن پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در قسمت سی و هفتم از برنامه «از خونه شروع کن»، داستان زندگی پرفراز و نشیب دو تولیدکننده پوشاک در استان تهران روایت میشود که با تکیه بر مهارت خود، بستری برای اشتغال گسترده فراهم کردهاند.
این قسمت از برنامه که با هدف حمایت از مشاغل خانگی و نقش کلیدی آنها در ایجاد درآمد پایدار برای خانوادهها تهیه شده است، به بررسی فعالیتهای آقای «داود طهماسبی» و خانم «نرگس اسدی» میپردازد. آقای طهماسبی که از راهبران شغلی نمونه کشور در حوزه تولید پوشاک بهشمار میرود، با مدیریت سه کارگاه در مناطق ملارد، ری و اندیشه، توانسته است برای ۱۰۰ نفر بهصورت مستقیم و ۸۰ نفر بهصورت فصلی، اشتغال ایجاد کند. او همچنین با تجربهای درخشان، سالهاست که مهارتهای خود را بهصورت رایگان به هموطنان تهرانی آموزش میدهد.
در ادامه این مسیر، خانم نرگس اسدی که با همکاری و حمایت آقای طهماسبی، یکی از اتاقهای خود را به کارگاه تولید تبدیل کرده، با هدف توسعه کسبوکار خود، در مسیر رشد گام برمیدارد. او در حال حاضر موفق شده است چهار نفر از هممحلهایهای خود را نیز در این زنجیره تولید مشغول به کار کند. در میانه این گفتوگو، دکتر فاطمه کریموند و دکتر کمیل رودی، کارشناسان و مربیان حوزه کسبوکار، با ارائه راهکارها و استراتژیهای تخصصی، مسیر توسعه کارگاه خانم اسدی را روشنتر میکنند تا با برنامهریزی دقیقتر، به اهداف بزرگتر خود دست یابند.
این برنامه که کاری از گروه خانواده شبکه دو با همکاری کمیته امداد امام خمینی است، پنجشنبه و جمعه هر هفته با اجرای شاهین جمشیدی، تهیهکنندگی علیاکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و مدیریت هماهنگی آزاده بهرامی، مهمان خانههای مخاطبان خواهد بود. این قسمت از برنامه جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
در سالروز برگزاری آیین سنتی ـ مذهبی قالیشویان به یاد شهادت حضرت علی بن محمدباقر (ع)، شبکه قرآن و معارف مراسم مشهد اردهال را زنده پخش میکند.
آیین سنتی ـ مذهبی قالیشویان مشهد اردهال، با سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی و مرثیه سرایی سیدمهدی میرداماد، جمعه ۱۰ مهر از ساعت ۸ پخش می شود.
این آیین از کهنترین جلوههای ارادت مردم ایران به خاندان پیامبر اکرم (ص) به شمار رفته و هر ساله به یاد شهادت فرزند امام محمد باقر (ع) برگزار میشود.
حضرت علی بن محمدباقر (ع)، فرزند امام محمد باقر (ع) و برادر امام جعفر صادق (ع)، بنا بر روایات و اسناد تاریخی در سال ۱۱۳ هجری قمری به دعوت مردم فین کاشان و به فرمان پدر بزرگوارشان برای ترویج معارف دین به ایران آمدند. ایشان پس از سالها مجاهدت و تبلیغ دین، در سال ۱۱۶ هجری قمری در سرزمین اردهال به شهادت رسیدند و این منطقه به میعادگاه عاشقان و ارادتمندان اهلبیت (ع) تبدیل شد.
آیین قالیشویان نیز با الهام از واقعه شهادت آن حضرت شکل گرفته و هر ساله هزاران نفر از مردم فین کاشان و دیگر نقاط کشور در این مراسم حضور مییابند.
در این آیین، «چوبداران» قالی نمادین را از خادمان آستان مقدس تحویل گرفته و با ندای «یا حسین» آن را بر دوش گرفته به سوی چشمه میبرند و پس از شستوشو، آن را در میان شور و سوگ عزاداران به آستان مقدس بازمیگردانند.
این آیین مذهبی، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو نیز به ثبت رسیده است.