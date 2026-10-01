رگبار پراکنده و رعد وبرق در برخی مناطق استان به ویژه غرب وشمال استان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی استان از امروز تا اواسط هفته آینده در ساعات بعدازظهر شرایط ناپایداری به صورت رشد ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید در سراسر استان مهیاست.

طبق هشدار سطح زرد شماره ۳۹ هواشناسی، همچنین در مناطق مستعد وزش باد شدید وتوفان با گردوخاک همراه است.

همچنین تا روز یکشنبه هفته آینده رگبار پراکنده و رعدوبرق در برخی از مناطق به ویژه در نواحی غربی وشمالی استان انتظار می‌رود.

بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان ۱ تا ۲ درجه سلسیوس کاهش خواهد داشت.