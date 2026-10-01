غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، امروز در سفر به قم با آیت‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، امروز در سفر به قم با آیت‌الله جوادی آملی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

آیت‌الله جوادی آملی در این دیدار، با تأکید بر نقش مردم در حفظ کشور، گفت: خداوند متعال، حفظ کشور را به کمک مردم نسبت می‌دهد و مردم را از خود جدا نمی‌داند؛ بلکه آنان را «یدالله» می‌داند؛ انسانی که بنده خداست و حقیقت بندگی را دریافته است، خود را از خدا جدا نمی‌داند و خداوند نیز او را دست خود می‌داند؛ اینان بندگان الهی‌اند.

این مرجع تقلید افزود: انسان باید به جایی برسد که تمام کار‌های او با تأییدات الهی همراه باشد.

آیت الله جوادی آملی، انقلاب اسلامی و دفاع هشت‌ساله را از نمونه‌های این همراهی و تأیید الهی برشمرد و گفت: انقلاب ما این‌گونه بود و جنگ هشت‌ساله نیز همین‌گونه بود. جنگ هشت‌ساله ما، جنگی بین‌المللی بود؛ با این مردم، کشور پیروز است.