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غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، امروز در سفر به قم با آیتالله جوادی آملی از مراجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، امروز در سفر به قم با آیتالله جوادی آملی از مراجع تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله جوادی آملی در این دیدار، با تأکید بر نقش مردم در حفظ کشور، گفت: خداوند متعال، حفظ کشور را به کمک مردم نسبت میدهد و مردم را از خود جدا نمیداند؛ بلکه آنان را «یدالله» میداند؛ انسانی که بنده خداست و حقیقت بندگی را دریافته است، خود را از خدا جدا نمیداند و خداوند نیز او را دست خود میداند؛ اینان بندگان الهیاند.
این مرجع تقلید افزود: انسان باید به جایی برسد که تمام کارهای او با تأییدات الهی همراه باشد.
آیت الله جوادی آملی، انقلاب اسلامی و دفاع هشتساله را از نمونههای این همراهی و تأیید الهی برشمرد و گفت: انقلاب ما اینگونه بود و جنگ هشتساله نیز همینگونه بود. جنگ هشتساله ما، جنگی بینالمللی بود؛ با این مردم، کشور پیروز است.