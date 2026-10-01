به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه دستاورد‌های پایگاه‌های اسوه بسیج شهرستان خوی با حضور ۴۰ پایگاه منتخب در محوطه مسجد سیدالشهدای این شهرستان آغاز به کار کرد.

نمایشگاه دستاورد‌های پایگاه‌های اسوه بسیج شهرستان خوی با هدف معرفی عملکرد و فعالیت‌های یک سال گذشته پایگاه‌های مقاومت بسیج در محوطه مسجد سیدالشهدای این شهرستان برپا شد.

فرمانده سپاه شهرستان خوی گفت: از میان بیش از ۵۰۰ پایگاه بسیج مساجد، محلات و اقشار شهرستان، ۴۰ پایگاه برتر و الگو برای حضور در این نمایشگاه انتخاب شده‌اند.

سردارمصطفی آقایی افزود: عملکرد پایگاه‌های بسیج در یک سال گذشته در قالب قرارگاه‌های یازده‌گانه و بر اساس سند اعتلای بسیج در این نمایشگاه ارائه شده است.

وی گفت: فعالیت‌های ارائه شده در این نمایشگاه حوزه‌های امنیتی و دفاعی، فرهنگی و هنری، اقتصاد مقاومتی، محرومیت‌زدایی، اجتماعی، فضای مجازی و فعالیت‌های سازمانی و نهادی بسیج را شامل می‌شود.

فرمانده سپاه خوی هدف دیگر برگزاری این نمایشگاه را تبادل تجربه میان پایگاه‌های برتر و معرفی الگو‌های موفق فعالیت‌های بسیج عنوان کرد.

در این نمایشگاه همچنین مسئولان و فعالان پایگاه‌های بسیج، بخشی از اقدامات خود در زمینه اشتغال‌زایی و راه‌اندازی کارگاه‌های زودبازده، فعالیت‌های تربیتی و جذب نوجوانان، مرمت منازل نیازمندان و فعالیت‌های رسانه‌ای در فضای مجازی را تشریح کردند.

نمایشگاه اسوه بسیج شهرستان خوی به مدت سه روز در محوطه مسجد سیدالشهدای این شهرستان برای بازدید عموم دایر است