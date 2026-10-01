



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از پنج سالن ورزشی جدید در شیراز رونمایی شد . برای ۵ سالن ورزشی افتتاح شده در شیراز بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است .

با بهره‌برداری از این پنج سالن، تعداد سالن‌های جدید ورزشی شهرداری شیراز در یک سال گذشته،به چهارده سالن رسیده است که برای ساخت آنها هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

شهردار شیراز گفت: این سالن‌ها در منطقه شش، دو، سه و پنج شهرداری شیراز به بهره‌برداری رسیده که برای بانوان و آقایان با هزینه‌های کمتر نسبت به سالن‌های خصوصی قابل استفاده است.

اسدی افزود: علاوه بر اینها شهرداری شیراز پنج سالن ورزشی دیگر هم در حال ساخت دارد که قرار است از این سالن‌ها تا چند ماه آینده رونمایی شود.

سالن‌های در حال ساخت بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

همچنین امروز ساخت یک سالن ورزشی ویژه بانوان هم در خیابان کارگر شیراز آغاز شد.



