به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در همایش ملی از واقعه تا سند گفت: که این فرآیند با هدف احقاق حقوق ملت و با تمرکز بر خون‌خواهی «امام شهید» از طریق دریافت وکالت از خانواده‌های معظم شهدا در حال پیگیری است.

حسن عبدلیان‌پور، در تشریح اقدامات صورت گرفته برای احقاق حقوق آسیب‌دیدگان جنگی، افزود: با بهره‌گیری از توان کارشناسان خبره، بیش از ۷ هزار پرونده کارشناسی در خصوص خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها تشکیل شده است. به عنوان نمونه، مراکز مهم و راهبردی از جمله مرکز اپتیک و صنایع فولاد کشور به صورت دقیق مورد ارزیابی فنی و کارشناسی قرار گرفته‌اند تا مستندات لازم برای ارائه در مجامع بین‌المللی فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش وکلای دادگستری در این مسیر حقوقی، افزود: بخش مهمی از این پروژه شامل اخذ وکالت از خانواده‌های معظم شهدا است. هدف اصلی این اقدام، پیگیری قاطعانه برای خون‌خواهی «امام شهید» در محاکم داخلی و در نهایت، طرح و پیشبرد دعاوی در مجامع بین‌المللی است.

عبدلیان‌پور در پایان با تأکید بر عزم راسخ دستگاه قضا برای پیگیری این پرونده‌ها، اضافه کرد: تلاش ما بر این است که با پشتوانه علمیِ حاصل از مستنداتِ جمع‌آوری شده و توانِ تخصصیِ وکلای مرکز، صدای مظلومیت ملت ایران را در دادگاه‌های جهانی طنین‌انداز کرده و حقوق حقه خانواده‌های شهدا را با جدیت مطالبه کنیم.

در پایان مراسم تحلیف ۱۳۰کازشناس رسمی دادگستری و ۳۰وکیل برگزار شد.