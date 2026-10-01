درنشست فرماندار ویژه خوی با جمعی از نمایندگان و فعالان احزاب و جریان‌های سیاسی بر تقویت همدلی و وفاق، و همراهی همه مجموعه‌ها برای شتاب بخشیدن به روند توسعه خوی تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست صمیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی با جمعی از نمایندگان و فعالان احزاب و جریان‌های سیاسی شهرستان برگزار و بر تقویت همدلی و وفاق، استفاده از ظرفیت‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و همراهی همه مجموعه‌ها برای شتاب بخشیدن به روند توسعه خوی تأکید شد.

نشست صمیمی علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی با جمعی از نمایندگان و فعالان احزاب و جریان‌های سیاسی شهرستان برگزار شد.

در این نشست، مسائل و ظرفیت‌های مختلف شهرستان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و توسعه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان جریان‌های مختلف برای پیگیری مسائل و مطالبات مردم تأکید کردند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های متعدد شهرستان گفت: توسعه خوی نیازمند مشارکت و همراهی همه ظرفیت‌های موجود در شهرستان است و احزاب و جریان‌های سیاسی نیز می‌توانند در چارچوب قانون و با نگاه به منافع عمومی، نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.

علی علائی افزود: اختلاف دیدگاه‌ها در عرصه سیاسی امری طبیعی است، اما در موضوع توسعه شهرستان و خدمت به مردم، باید ظرفیت‌های مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرد و از توان فکری و اجتماعی همه گروه‌ها برای حل مسائل و پیشبرد امور استفاده شود.

وی همچنین بر ضرورت تقویت گفت‌و‌گو میان مجموعه‌های مختلف شهرستان تأکید کرد و گفت: همدلی و وفاق می‌تواند زمینه را برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های خوی و پیگیری مؤثرتر مسائل شهرستان در سطوح مختلف فراهم کند.

فرماندار ویژه خوی در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی شهرستان، بر ضرورت توجه بیشتر به این ظرفیت‌ها تأکید کرد و برگزاری همایش شمس را یکی از رویداد‌های مهم فرهنگی پیش رو دانست.

علائی اظهار کرد: برگزاری شایسته و باشکوه همایش شمس نیازمند همراهی همه مجموعه‌ها و ظرفیت‌های شهرستان است و باید از این رویداد فرهنگی برای معرفی پیشینه، فرهنگ، هویت تاریخی و ظرفیت‌های شهرستان خوی در سطح ملی بهره گرفت.

وی افزود: معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خوی تنها وظیفه یک مجموعه خاص نیست و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی، فعالان اجتماعی، احزاب، گروه‌های مردمی و سایر مجموعه‌های شهرستان می‌تواند به برگزاری بهتر این رویداد و انعکاس گسترده‌تر ظرفیت‌های خوی کمک کند.

در ادامه این نشست، نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی شهرستان نیز دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نقطه‌نظرات خود را درباره مسائل مختلف خوی بیان کردند.

حاضران همچنین درباره راهکار‌های تقویت تعامل میان جریان‌های سیاسی و اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل شهرستان و ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی خوی به تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست، بر استمرار گفت‌و‌گو و تعامل میان مدیریت شهرستان و جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت همه گروه‌ها در مسیر خدمت به مردم، توسعه شهرستان و برگزاری هرچه باشکوه‌تر همایش شمس تأکید شد.