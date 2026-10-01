اختتامیه جشنواره جنات خانواده، آیین بازگشایی فرهنگ‌سرای خانواده و پایان اردو‌های هویتی با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شهردار قم در فرهنگسرای خانواده در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اختتامیه جشنواره جنات خانواده، آئین بازگشایی فرهنگ‌سرای خانواده و پایان اردو‌های هویتی با حضور حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و فرامرز عظیمی شهردار قم در فرهنگسرای خانواده برگزار شد.

معاون فرهنگی مؤسسه آموزش عالی معصومیه در این مراسم گفت: جشنواره جنات با محور ایده‌پردازی و نوآوری‌های فرهنگی و تبلیغی در حوزه خانواده برگزار شد و از ۶ ایده برتر و قابل اجرا در این حوزه تقدیر به عمل آمد.

فاطمه یاوری افزود: این برنامه با همکاری بخش اردویی سازمان فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری قم برگزار شد و در کنار آن، آیین بازگشایی فرهنگ‌سرای خانواده نیز برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت دوباره فرهنگ‌سرای خانواده از حدود یک ماه گذشته، گفت: این فرهنگ‌سرا با هدف ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و مهارتی به عموم مردم شهر قم، به‌ویژه ساکنان محله بنیاد، فعالیت می‌کند.

معاون فرهنگی مؤسسه آموزش عالی معصومیه افزود: سرای خانواده و مادر و کودک، سرای مشاوره، سرای تندرستی، سرای قرآن، سرای زبان و سرای مهارت از جمله بخش‌های فعال این مجموعه است و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، مهارتی و مشاوره‌ای در آن ارائه می‌شود.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با قدردانی از فعالان حوزه خانواده و نیرو‌های حاضر در میدان اجرا، حمایت از این مجموعه‌ها را ضروری دانست و گفت: بخش اصلی موفقیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی در مرحله اجرا رقم می‌خورد و فعالان این عرصه نیازمند حمایت معنوی و مالی هستند.

وی با تأکید بر اهمیت خانواده در کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: در حکمرانی خانواده به سه مؤلفه دانش خانواده، سواد خانواده و مهارت خانواده نیاز داریم و توجه همزمان به این سه مؤلفه می‌تواند به اثرگذاری بیشتر برنامه‌های حوزه خانواده منجر شود.

حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه همچنین همدلی، صداقت، محبت و حفظ حرمت یکدیگر را از الزامات فعالیت فرهنگی و اجتماعی دانست و بر ضرورت تقویت انسجام و وحدت در جامعه تأکید کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت اصلاح‌گری به جای مچ‌گیری گفت: نقد و تذکر باید با هدف اصلاح و خیرخواهی انجام شود و نباید به عاملی برای ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه تبدیل شود.

در پایان این مراسم از برگزیدگان جشنواره جنات خانواده تقدیر شد.