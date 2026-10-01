به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این برنامه ابتدا به صورت بازدید از تنها کارخانه تولید کننده بیسکویت استان در شهرک صنعتی شیروان انجام شد که این واحد صنعتی ۱۲ ساعت در روز تولید می‌کند و آزمایش‌های اداره کل استاندارد استان نشان می‌دهد تولیداتی با کیفیت بالا روانه بازار استان و کشور می‌کند.

در ادامه بازدید‌های این تور رسانه‌ای خبرنگار ما همراه با مسئولان اداره کل استاندارد سری به تنها کارخانه تولید ماکارانی استان در شیروان زده ، واحدی از سال ۸۶ تمرکز خودش را برای تولید محصول با کیفیت و صادرات محصولاتش به خارج از کشور گذاشته و در این زمینه موفق هم شده تا محصول خود را به کشور‌های عراق و افغانستان صادر کند.