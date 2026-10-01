­معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر اهمیت همکاری‌های فناورانه، سرمایه‌گذاری مشترک و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته در حوزه صنعت خودرو و ماشین‌آلات سنگین با شرکت‌های بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، آقای فرشاد مقیمی امروز در جریان بازدید از خطوط تولید و بررسی توانمندی‌های صنعتی شرکت خودروسازی در کشور بلاروس، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بلندمدت با شرکت‌های صاحب‌نام بین‌المللی جهت پاسخ به نیاز‌های بازار تأکید کرد.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این بازدید با اشاره به جایگاه این شرکت خودروسازی در صنعت ماشین‌سازی منطقه، تصریح کرد: ایدرو در راستای مأموریت‌های خود برای نوسازی و توسعه صنایع راهبردی، به دنبال ایجاد بستر‌های لازم جهت همکاری‌های فناورانه و بهره‌گیری از توانمندی‌های دو طرف است.

معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: هدف اصلی، انتقال دانش فنی و سرمایه‌گذاری مشترک در راستای توسعه صنایع داخلی است.

مقیمی همچنین افزود: در این دیدار، طرفین درباره محور‌هایی از جمله بومی‌سازی تولید قطعات، توسعه همکاری در تولید خودرو‌های سنگین و تجاری و تبادل تجربیات در حوزه مهندسی گفت‌و‌گو کردند.

مدیران ارشد این شرکت خودروسازی نیز در این دیدار گزارشی از توانمندی‌های این مجموعه در تولید محصولات متنوع ارائه کردند و آمادگی خود را برای تقویت همکاری با صنعتگران ایرانی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کردند.

از سوی دیگر، هم‌زمانی سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت با برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعتی INNOPROM.Belarus ۲۰۲۶، نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس و مجمع تجاری فعالان اقتصادی دو کشور، بخش مهمی از برنامه‌های اقتصادی این سفر را تشکیل می‌دهد.

نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و بلاروس نیز با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، و وزیر صنایع جمهوری بلاروس برگزار خواهد شد.