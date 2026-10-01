به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاه اسوه با حضور ۷ پایگاه از از پایگاه‌های بسیج شهرستان چهاربرج تشکیل شده است و انواع محصولات فرهنگی، هنرها و صنایع دستی، محصولات کشاورزی و فرآورده های لبنی محلی به مدت یک هفته به نمایش گذاشته شده است وبا قیمت مناسب به فروش می‌رسد.

دراین نمایشگاه سرهنگ عباسیان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج وسپاه چهاربرج گفت: این نمایشگاه باهدف شناساندن استعداد‌های بالقوه بسیجیان دایر شده است و انواع دستاورد‌های بسیجیان به نمایش گذاشته شده است و محصولات عرضه شده از تولید به مصرف است .

این نمایشگاه به مدت یک هفته در زیر زمین مسجد فاطمه زهرای شهر برای بازدید علاقه‌مندن دایر است.