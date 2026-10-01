به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این بازدید با بیان اینکه این استان با تولید ۲۹ هزار و ۱۰۰ تن ماهی قزل آلا، رتبه سوم کشور را دارد، گفت: ۳۱۲ مزرعه تولید ماهی در استان فعال است.

یدالله رحمانی افزود:در کنار تولید ماهیان سردآبی، تولید ماهیان خاویاری در استان نیز مورد توجه است که مزرعه تولید ماهیان خاویاری ده شیخ به‌عنوان بزرگترین واحد تولیدی ماهیان خاویاری خاورمیانه در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه این واحد تولیدی با تولید ۶۰۰ تن ماهی خاویاری، برنامه توسعه برای تولید ۵۰۰ تن دیگر را نیز در دستور کار دارد، خاطرنشان کرد: طرح توسعه این واحد ظرف یکسال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

رحمانی با اشاره به نیاز تکمیل زنجیره تولید آبزیان در استان، افزود: استان با دارا بودن مرکز اصلاح نژاد و تکثیر ماهیان سردآبی و داشتن مزارع تولیدی در مسیر تکمیل زنجیره قرار دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۲ هزار تن خوراک آبزیان در استان تولید می‌شود و برنامه‌ریزی برای تولید ۴۰ هزار تن دیگر در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: در ادامه تکمیل زنجیره تولید آبزیان، کارخانه بسته‌بندی و فرآوری محصولات آبزی شروع شده که با حمایت‌های مورد نیاز در آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

نماینده شهرستان‌های بویراحمد دنا و مارگون هم گفت: بازدید امروز برای بررسی مشکلات و مسائل این طرح صورت گرفت و یکی از مهم‌ترین موارد مربوط به طرح توسعه این مزرعه است.

محمد بهرامی با تاکید بر حمایت و توجه مسئولان به ظرفیت‌های موجود استان، گفت: برای توسعه استان با تکیه بر این ظرفیت‌ها علاوه بر توجه مسئولان، به مشارکت مردم نیاز است.

معاون اقتصادی وزیر کشور هم گفت: پرورش ماهی خاویاری یک ظرفیت نهفته اقتصادی است که باتوجه به آب و هوای این منطقه و تلاش سرمایه گذاران می‌توان زمینه اشتغال بسیاری از جوانان تحصیلکرده را در این خصوص فراهم کرد

دوستی افزود: پرورش گونه‌های اقتصادی ماهی از جمله ماهی خاویاری باتوجه به ارزش اقتصادی آن میزان صادرات استان را افزایش می‌دهد.