وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: بوشهر دیار تاریخ، تمدن و مقاومت است، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مردم استان نشان دادند که از وجب‌به‌وجب این سرزمین دفاع خواهند کرد و دشمنان ملت را از تهاجم پشیمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ وزیر میراث فرهنگی، گزدشگری و صنایع دستی در بدو ورود به بوشهر اظهار داشت: در این سفر ضمن ادای احترام به شهدای استان، مسائل و ظرفیت‌های توسعه‌ای حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را از نزدیک بررسی و نتایج آن را به رئیس‌جمهور و دولت منعکس خواهیم کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان بوشهر افزود: درود می‌فرستیم به ارواح طیبه شهدای گرانقدر این استان و در برابر همه شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، سر تعظیم فرود می‌آوریم.

صالحی امیری ادامه داد: به دعوت استاندار امروز راهی بوشهر شدیم تا جشن هفته گردشگری را امسال در دیار مقاومت و در کنار مردم برگزار کنیم.

وی گفت: همزمان با برگزاری جشن هفته گردشگری، نشستی با فعالان حوزه گردشگری و سرمایه‌گذاران خواهیم داشت، چند طرح را در بوشهر و استان افتتاح خواهیم کرد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات استان قرار می‌گیریم و آنها را به دولت منعکس خواهیم کرد.

صالحی امیری با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و مردمی استان بوشهر گفت: این استان از ظرفیت مدیریتی بسیار خوب، سختکوش و دلسوز برخوردار است و همه مدیرانی که در استان با استاندار همکاری می‌کنند، نشان داده‌اند که در برابر تهاجم، تاب‌آوری و مقاومت خوبی داشته و دارند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به نقش مجموعه‌های مختلف در حفظ و تقویت تاب‌آوری استان افزود: نیرو‌های نظامی، نیرو‌های امنیتی و ظرفیت بزرگ مردمی که موتور محرکه توسعه ایران هستند، همه و همه بیانگر این است که ما باید به این دیار می‌آمدیم و از نزدیک به شهدای استان و مردم استان ادای احترام می‌کردیم و همچنین در جریان مسائل و مشکلات قرار می‌گرفتیم.