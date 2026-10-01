در هفته اول مهرماه، ۷۳ خبر جعلی شناسایی شد که ۶۱ مورد آن مربوط به سیاست خارجی ایران بود. آمارهای جدید نشان می‌دهد تکذیبیه‌های این هفته نزدیک به دو برابر خبرهای اولیه بازدید داشته‌اند و تلگرام، اصلی‌ترین بستر انتشار این محتواها بوده است. بیشترین بازدیدها نیز به ادعای «مذاکرات ایران و آمریکا» و «مقابله‌به‌مثل نظامی» اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی‌ها نشان می‌دهد شمار خبر‌های جعلی در هفته اول مهر، ۳۰ مورد بیشتر از هفته پایانی شهریور بوده است. سفر رئیس‌جمهور به نیویورک، تنش‌های منطقه‌ای و پرونده هسته‌ای از جمله موضوعاتی بودند که بر افزایش این اخبار تأثیر گذاشتند. سرعت انتشار تکذیبیه‌ها نیز در این هفته بیشتر از هفته آخر شهریور بود.

در ادامه، مهم‌ترین تکذیبیه‌های پربازدید این بازه بررسی می‌شوند.

تکذیبیه‌ها بیشتر از خبر‌های اولیه بازدید داشتند

این ۱۲ خبرِ تکذیب‌شده در مجموع حدود ۵۷٫۴ میلیون بازدید داشته‌اند؛ درحالی‌که بازدید تکذیبیه‌های مربوط به آنها از ۱۰۷٫۵ میلیون فراتر رفته است. به این ترتیب، تکذیبیه‌ها نزدیک به ۱٫۹ برابر خبر‌های اولیه بازدید داشته‌اند؛ اختلافی در حدود ۵۰ میلیون بازدید.

این آمار نشان می‌دهد که در این فهرست، تکذیبیه‌ها مجموعاً بیشتر از ادعا‌های اولیه دیده شده‌اند. البته تعداد بازدید به‌تنهایی نشان‌دهنده شمار مخاطبان یکتا یا میزان باورپذیری یک خبر نیست.

موضوعات سیاسی و خارجی در صدر

بیشترین بازدید در میان خبر‌های جعلی به ادعای «جدی شدن دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا» اختصاص دارد که ۹ میلیون و ۶۵۰ هزار بار دیده شده است. پس از آن، ادعای بازگشت بیژن مرتضوی به ایران با حدود ۶٫۸ میلیون و ادعای باز بودن تنگه هرمز با حدود ۶٫۴ میلیون بازدید قرار دارند.

در میان تکذیبیه‌ها نیز موضوعات سیاسی و بین‌المللی پربازدید بوده‌اند. تکذیبیه ادعای «مقابله‌به‌مثل نظامی ایران» با ۱۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بازدید در رتبه نخست قرار دارد و تکذیبیه خبر مذاکرات ایران و آمریکا، با ۱۳ میلیون و ۶۵۷ هزار بازدید، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

بخش بزرگی از فهرست نیز به موضوعاتی مانند مذاکرات، تنگه هرمز، پروازها، پرونده هسته‌ای و حاشیه‌های سخنرانی در سازمان ملل مربوط است. این موضوعات نشان می‌دهند که اخبار مرتبط با سیاست خارجی و تحولات منطقه‌ای سهم عمده‌ای از خبر‌های پربازدیدِ تکذیب‌شده را تشکیل داده‌اند.

منابع انتشار و تولید

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، تلگرام بیشترین سهم را در انتشار اخبار جعلی داشته است. همچنین، رسانه‌های بین‌المللی خارجی و رسانه‌هایی که در گزارش «معاند» توصیف شده‌اند، با سهم ۸۵درصدی، بیشترین سهم را در تولید این اخبار داشته‌اند.

نسبت بازدید تکذیبیه به خبر اولیه

در هر ۱۲ مورد، بازدید تکذیبیه از بازدید خبر اولیه بیشتر بوده است. بیشترین فاصله نسبی به ادعای انصراف ایران از پیش‌شرط‌های بازگشایی تنگه هرمز مربوط می‌شود: خبر اولیه حدود ۱۴۹ هزار بازدید داشته، درحالی‌که بازدید تکذیبیه آن به حدود ۲ میلیون و ۷۶ هزار رسیده است.

در مقابل، درباره ادعای مذاکرات ایران و آمریکا، هم خبر اولیه و هم تکذیبیه آن بازدید بالایی داشته‌اند و هر دو در میان موارد پربازدید قرار می‌گیرند. بنابراین، بازدید بالای یک تکذیبیه لزوماً به این معنا نیست که خبر اولیه دامنه انتشار محدودی داشته است.

جمع‌بندی

داده‌های این فهرست سه نکته را برجسته می‌کنند: سهم بالای موضوعات سیاسی و بین‌المللی، بیشتر بودن مجموع بازدید تکذیبیه‌ها نسبت به خبر‌های اولیه و توجه گسترده مخاطبان به هر دو نوع محتوا. در این بازه، تلگرام پرتکرارترین بستر انتشار بوده و رسانه‌های بین‌المللی خارجی و رسانه‌هایی که در گزارش «معاند» توصیف شده‌اند، بنا بر داده‌های ارائه‌شده، سهم عمده‌ای در تولید اخبار جعلی داشته‌اند.

برای ارزیابی دقیق‌تر دامنه انتشار و اثرگذاری تکذیبیه‌ها، آمار بازدید به‌تنهایی کافی نیست و باید اطلاعاتی مانند شمار مخاطبان یکتا و میزان بازنشر نیز در نظر گرفته شود.