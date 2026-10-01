استاندار مازندران در دیدار با خانواده شهیدان جعفر و علی‌اصغر خنکدار، خدمت به مردم را ادامه مسیر ایثار و فداکاری شهدا دانست.

خدمت به مردم ادامه مسیر ایثار و فداکاری شهداست

خدمت به مردم ادامه مسیر ایثار و فداکاری شهداست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران در دیدار با خانواده شهیدان جعفر و علی‌اصغر خنکدار با حضور معاون راهبردی و پارلمانی رئیس‌جمهور، خدمت به مردم را ادامه مسیر ایثار و فداکاری شهدا دانست.

مهدی یونسی‌رستمی با اشاره به جایگاه معنوی محافل شهدایی گفت: حضور در این فضاها، خاطرات دوران دفاع مقدس و مجاهدت‌های رزمندگان را زنده می‌کند و درس مقاومت، ایثار و شهادت را برای مسئولان و جامعه یادآور می‌شود.

وی افزود: امروز نیز باید از همان روحیه و عزم و اراده برای خدمت به مردم بهره بگیریم و در مسئولیت‌های خود با استواری، صداقت و جدیت قدم برداریم.

استاندار مازندران ادامه داد: اگرچه شرایط و میدان خدمت تغییر کرده است، اما اصل مأموریت همان است و مسئولان باید با تمام توان برای مردم کار کنند، مشکلات آنان را بشناسند و برای رفع آنها تلاش داشته باشند.

یونسی‌رستمی گفت: مردم از مسئولان کار می‌خواهند و انتظار دارند مدیران در میدان باشند و با عملکرد صحیح، خدمت صادقانه و پاسخگویی مناسب، امید و اعتماد عمومی را تقویت کنند.

وی رضایت مردم از عملکرد مسئولان را معیار ارزیابی کارنامه مدیران دانست و افزود: اگر مردم از عملکرد ما رضایت داشته باشند، می‌توان گفت در مسیر خدمت موفق بوده‌ایم.

استاندار مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از روحیه ایثار، فداکاری، مسئولیت‌پذیری و مردم‌داری شهدا هستیم و باید این فرهنگ را در عرصه مدیریت و خدمت به جامعه جاری کنیم.

یونسی‌رستمی همچنین با اشاره به صلابت و استقامت خانواده‌های شهدا افزود: خانواده‌های شهدا، به‌ویژه مادران شهدا، نماد‌های روشن صبر، ایمان، ایثار و استقامت هستند و صلابت آنان برای مسئولان و نسل‌های امروز و آینده یک درس ماندگار است.

وی گفت: مادران شهدا با تربیت فرزندانی که در راه دفاع از مردم و میهن جان خود را فدا کردند، نقش بزرگی در تاریخ این سرزمین دارند و باید قدر این سرمایه‌های معنوی را بدانیم.

استاندار مازندران در پایان افزود: دیدار با خانواده شهدا فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و یادآوری مسئولیت امروز ما در خدمت صادقانه به مردم و حفظ دستاورد‌های خون شهداست.

در این دیدار اکبر خنکدار برادر شهیدان خنکدار ضمن قدردانی از حضور معاون راهبردی و مجلس ریاست جمهوری و استاندار مازندران گفت: سردار شهید علی اصغر خنکدار در عملیات والفجر هشت و شهید جعفر خنکدار در اواخر جنگ تحمیلی در تک مجنون به شهادت رسید و حاج باقر خنکدار برادر دیگر این خانواده در همان ایام به اسارت دشمن بعثی درآمد و بعد از ۲۸ماه اسارت به وطن بازگشت.