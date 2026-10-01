به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر صدیقه خدیوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، در پیامی شهادت «حاج علی ا‌کبر صادقی فاروقی» را تبریک و تسلیت و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از خداوند منان مسئلت کرد.

مرا‌سم وداع و تشییع این شهید والامقام ساعت ۲۱، پنجشنبه ۹ مهر ماه از محله قاسم آباد چهارراه مخابرات برگزار خواهد شد.

مراسم وداع و نماز بر پیکر مطهر این شهید همزمان با نماز جمعه ۱۰ مهر ماه در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار می شود.