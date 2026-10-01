به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان و شهرستان آباده برگزار شد، عملیات احداث ساختمان دادگاه عمومی ایزدخواست آغاز شد.

احداث این مجموعه قضایی، گامی در راستای توسعه زیرساخت‌های قضایی، تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات قضایی و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به شهروندان ایزدخواست محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان این سفر، بر تداوم همکاری و تعامل میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان آباده برای رفع مشکلات مردم، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای سطح خدمات عمومی و قضایی تأکید کرد.