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ساختمان دادگاه عمومی ایزدخواست در سفر رئیس کل دادگستری استان فارس به این شهر کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان و شهرستان آباده برگزار شد، عملیات احداث ساختمان دادگاه عمومی ایزدخواست آغاز شد.
احداث این مجموعه قضایی، گامی در راستای توسعه زیرساختهای قضایی، تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات قضایی و ارتقای سطح خدمترسانی به شهروندان ایزدخواست محسوب میشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان این سفر، بر تداوم همکاری و تعامل میان مجموعه قضایی و دستگاههای اجرایی شهرستان آباده برای رفع مشکلات مردم، توسعه زیرساختها و ارتقای سطح خدمات عمومی و قضایی تأکید کرد.