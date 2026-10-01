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نخستین دوره مسابقات چهارجانبه فوسبال کانادین ویژه جانبازان و معلولان قطع یک پا به میزبانی قم به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین دوره مسابقات چهارجانبه فوسبال کانادین با برتری تیم اصفهان به میزبانی قم به کار خود پایان داد.
رشته ورزشی فوسبال کانادین ویژه جانبازان و معلولان قطع یک پا است که با ۶ بازیکن و در دو زمان ۱۰ دقیقهای با هم رقابت میکنند.
این دوره از مسابقات با رقابت تیمهای قم، تهران بزرگ، اصفهان و شهرستانهای استان تهران برگزار شد که در پایان تیم اصفهان، شهرستانهای استان تهران، تهران بزرگ و قم مقامهای اول تا چهارم را از آن خود کردند.
کاپ اخلاق این دوره از مسابقات هم به تیم قم رسید.