نخستین دوره مسابقات چهارجانبه فوسبال کانادین ویژه جانبازان و معلولان قطع یک پا به میزبانی قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نخستین دوره مسابقات چهارجانبه فوسبال کانادین با برتری تیم اصفهان به میزبانی قم به کار خود پایان داد.

رشته ورزشی فوسبال کانادین ویژه جانبازان و معلولان قطع یک پا است که با ۶ بازیکن و در دو زمان ۱۰ دقیقه‌ای با هم رقابت می‌کنند.

این دوره از مسابقات با رقابت تیم‌های قم، تهران بزرگ، اصفهان و شهرستان‌های استان تهران برگزار شد که در پایان تیم اصفهان، شهرستان‌های استان تهران، تهران بزرگ و قم مقام‌های اول تا چهارم را از آن خود کردند.

کاپ اخلاق این دوره از مسابقات هم به تیم قم رسید.