



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سیدمحمدرضا جعفری در نشست روسای مجامع خیرین مدرسه‌ساز منطقه چهار کشور در شیراز گفت: با هدف تقویت ارتباط میان استان‌ها و استفاده از تجربه‌های مشترک، کشور به پنج قطب تقسیم شده و نشست‌های منطقه‌ای خیرین در حال برگزاری است.

وی افزود: در این نشست‌ها مجامع خیرین استان‌ها گزارش عملکرد خود را ارائه می‌کنند و با بازدید از پروژه‌ها و تبادل تجربه، بخشی از مسائل و مشکلات خود را بررسی و برای آن راهکار پیدا می‌کنند.

جعفری با اشاره به افزایش شمار خیرین مدرسه‌ساز گفت: تا سال ۱۳۹۶ حدود ۳۰ هزار خیر در سامانه ثبت شده بودند و اکنون بیش از ۵۰ هزار خیر در کشور در حوزه مدرسه‌سازی فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور ادامه داد: برخی خیرین چندین مدرسه ساخته‌اند؛ به‌طوری که یکی از خیرین در آذربایجان شرقی بیش از ۴۵۰ مدرسه و بنیاد قلم‌چی نیز بیش از ۵۰۰ مدرسه ساخته است.

وی تأکید کرد: مشارکت در مدرسه‌سازی فقط مختص افراد متمکن نیست و برخی خیرین با اختصاص حقوق بازنشستگی یا دارایی شخصی خود در این امر مشارکت کرده‌اند.

جعفری گفت: در نمونه‌ای دیگر، خانواده‌ای که در لندن زندگی می‌کردند، خانه خود در تهران را برای ساخت سه مدرسه اختصاص داده‌اند که قرار است نام این خیر نیک‌اندیش بر سردر این مدارس نصب شود.