به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مجتبی نوریان در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و مخلان نظام اقتصادی، مأموران پاسگاه انتظامی حشمت‌آباد دورود با انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش میدانی، موفق به شناسایی یک انبار دپوی غیرمجاز سوخت در حاشیه این شهرستان شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از محل شناسایی‌شده، مقدار ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل را که به‌صورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.