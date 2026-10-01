کشف ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در دورود لرستان
فرمانده انتظامی شهرستان دورود از شناسایی یک انبار دپوی غیرمجاز سوخت و کشف ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در عملیات مأموران پاسگاه حشمتآباد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مجتبی نوریان در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرحهای عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و مخلان نظام اقتصادی، مأموران پاسگاه انتظامی حشمتآباد دورود با انجام اقدامات اطلاعاتی و پایش میدانی، موفق به شناسایی یک انبار دپوی غیرمجاز سوخت در حاشیه این شهرستان شدند.
وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از محل شناساییشده، مقدار ۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل را که بهصورت غیرقانونی دپو شده بود، کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان دورود خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
نوریان در پایان با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت اقتصادی، از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.